Президент Чехии не доверяет спецслужбам своей страны

Президент Чехии Милош Земан, выступая в эфире радиостанции Frekvence 1, заявил, что убежден:

к взрывам в Врбетице, вероятнее всего, Россия не имеет никакого отношения и нужно, расследуя тот инцидент, рассматривать и другие — благо, они есть — версии.

На уточняющий вопрос журналиста, означают ли его слова то, что он не доверяет полиции Чехии, Земан ответил:

"Полиции я полностью доверяю, но не доверяю службе безопасности и информации. И не исключаю того, что инциденты были инсценированы для прикрытия дефицита".

Комментируя для СМИ слова президента, премьер-министр страны Андрей Бабиш сказал:

"Я объяснил президенту, что полиция расследует только одну версию этой истории. Не исключено, что версий было больше в прошлом. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует более одной версии сегодня.”

Чешского премьера поддержала глава минюста Мария Бенесова, отметив, что у страны есть только одна версия, обвиняющая российскую военную разведку.

Напомним, что в октябре и декабре 2014 года на складах оружия в Врбетице произошли взрывы, в результате которых погибли два человека.

В апреле 2021-го первый вице-премьер Чехии Ян Хамачек заявил, что власти страны считают, что им известны личности двух человек, предположительно ответственных за взрывы, и оба они якобы работают на российскую военную разведку.

После разоблачений Прага выслала 18 российских дипломатов, а позже объявила, что российское посольство в столице будет сокращено до размера чешской делегации в Москве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.