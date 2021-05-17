Глава СБУ назвал американцам способ "вернуть" Украине Донбасс и Крым

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал представителям Американского совета по внешней политике (AFPC), как вернуть Крым и Донбасс.

Украина возлагает большие надежды на американских партнёров. По словам главы СБУ Ивана Баканова, "партнёрство с США позволяет более эффективно защищать наше государство. А это очень важно, когда Украине противостоит такой мощный враг, как Россия". Поэтому Украина намерена расширять сотрудничество с США вплоть до "деоккупации" Крыма и Донбасса.

"Украина стремится получить статус основного союзника США вне НАТО, а в перспективе — членство в Альянсе. По убеждению главы СБУ, это будет способствовать не только военному сотрудничеству, но и эффективной защите Украины от российской агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма", — приводит "Свободная пресса" сообщение пресс-службы СБУ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководство НАТО намерено провести саммит стран альянса в июне. Не исключено, что одним из обсуждаемых вопросов станет дорожная карта вступления Украины в организацию.

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