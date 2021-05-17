Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал представителям Американского совета по внешней политике (AFPC), как вернуть Крым и Донбасс.
Украина возлагает большие надежды на американских партнёров. По словам главы СБУ Ивана Баканова, "партнёрство с США позволяет более эффективно защищать наше государство. А это очень важно, когда Украине противостоит такой мощный враг, как Россия". Поэтому Украина намерена расширять сотрудничество с США вплоть до "деоккупации" Крыма и Донбасса.
"Украина стремится получить статус основного союзника США вне НАТО, а в перспективе — членство в Альянсе. По убеждению главы СБУ, это будет способствовать не только военному сотрудничеству, но и эффективной защите Украины от российской агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма", — приводит "Свободная пресса" сообщение пресс-службы СБУ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководство НАТО намерено провести саммит стран альянса в июне. Не исключено, что одним из обсуждаемых вопросов станет дорожная карта вступления Украины в организацию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.