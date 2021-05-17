Мы следим: Дания увидела "большую активность" РФ в Арктике

Работа России в Арктике, как оказалось, вызвала большой интерес у Дании. Глава датского МИД Еппе Куфуд заявил: страна видит "большую активность" России в регионе и будет за ней следить.

Куфуд выступил с заявлением на совместном брифинге с Энтони Блинкеном, американским госсекретарём. Он сообщил, что королевство планирует "обеспечить свои интересы" в Арктике, так что проследит за действиями Москвы.

"Мы видели, что в России некоторые базы на северо-востоке, которые были закрыты после холодной войны, вновь открыты. Мы наблюдаем большую активность в арктическом регионе, и мы следим за этим, чтобы обеспечить нашу независимость и наши интересы", — уточнил Куфуд.

"Я считаю, что Дания берёт на себя ответственность в Арктике, в том числе и по арктическому пакету", — добавил Блинкен.

Напомним, что ранее стало известно и о планах Вашингтона на Арктику. Портал National Interest сообщил, что для их воплощения уже арендованы два ледокола.

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