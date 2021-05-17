Израильские военные сообщили об уничтожении подводной лодки ХАМАС в водах у побережья Сектора Газа. Для нанесения удара были использованы корабли ВМС Израиля и беспилотный летательный аппарат, сообщает ЦАХАЛ.
Вероятно, речь идёт о самодельных небольших субмаринах, которые использует ХАМАС. Такие же, но серийного производства состоят на вооружении Ирана.
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