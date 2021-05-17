Израиль нанёс удар по подлодке ХАМАС

Израильские военные сообщили об уничтожении подводной лодки ХАМАС в водах у побережья Сектора Газа. Для нанесения удара были использованы корабли ВМС Израиля и беспилотный летательный аппарат, сообщает ЦАХАЛ.

Вероятно, речь идёт о самодельных небольших субмаринах, которые использует ХАМАС. Такие же, но серийного производства состоят на вооружении Ирана.