Германия разрешила достроить "Северный поток-2"

Федеральное морское и гидрографическое агенство Германии (BSH) сообщило о продолжении строительства газопровода "Северный поток-2". Как следует из пресс-релиза учреждения, работы в экономической зоне Германии будут продолжены незамедлительно.

BSH подтвердила собственное разрешение на строительство от 14 января 2021 года.

"Постановление ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре", — говорится в сообщении организации.

"Северный поток-2" — это две нитки газопровода по маршруту Усть-Луга — Грайфсвальд общей мощностью 55 млрд кубов в год.

По оценке немецкой стороны, осталось достроить 80 км газопровода из 2468 в двухниточном исполнении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что от строительства "Северного потока-2" напрямую зависит ситуация на Украине и в Донбассе.

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