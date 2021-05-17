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Германия разрешила достроить "Северный поток-2"

Мир » Европа » Евросоюз

Федеральное морское и гидрографическое агенство Германии (BSH) сообщило о продолжении строительства газопровода "Северный поток-2". Как следует из пресс-релиза учреждения, работы в экономической зоне Германии будут продолжены незамедлительно.

Германия разрешила достроить "Северный поток-2"

BSH подтвердила собственное разрешение на строительство от 14 января 2021 года.

"Постановление ограничивается укладочными работами на участке длиной два километра трубоукладочным судном, стоящим на якоре", — говорится в сообщении организации.

"Северный поток-2" — это две нитки газопровода по маршруту Усть-Луга — Грайфсвальд общей мощностью 55 млрд кубов в год.

По оценке немецкой стороны, осталось достроить 80 км газопровода из 2468 в двухниточном исполнении.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что от строительства "Северного потока-2" напрямую зависит ситуация на Украине и в Донбассе.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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