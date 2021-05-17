В КНДР ответили на южнокрейские листовки артиллерией у границ

Продолжение получила история с листовками, которые южнокорейские активисты забрасывали на территорию КНДР. Для недопущения подобных фактов в будущем со стороны КНДР к границе подвели артиллерийские системы.

Напомним кратко об истории с листовками: ранее общественные организации Южной Кореи, используя воздушные шары-аэростаты, сумели отправить северным "соседям" примерно 500 тысяч листовок, а также американские однодолларовые банкноты.

В ответ на это в КНДР напомнили жителям, что подобные "гостинцы" могут оказаться заразны. Однако, как казалось, напоминаниями дело не ограничилось: по данным KBS, у границ КНДР теперь стоят артиллерийские установки, которые могут работать в режиме зенитного огня.

Уточняется, что в будущем власти КНДР готовы разрешить огонь по шарам с листовками даже несмотря на опасность поражения территории Южной Кореи.

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