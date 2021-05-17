Пора делиться: У G7 попросили "пятую часть" запасов вакцин

Новые данные касательно COVAX: возник дефицит вакцин. В связи с этим в ЮНИСЕФ попросили страны G7 предоставить «доступные избытки».

Напомним, что в рамках механизма COVAX реализуется следующая идея: необходимо обеспечить справедливый доступ к вакцинам в том числе для развивающихся стран. Благодаря этому в странах, которые по разным причинам не могут полноценно закупать вакцины, обеспечивается предотвращение острой фазы пандемии. Также эксперты, работающие в COVAX, занимаются вопросами производства и разработки вакцин.

Эксперты ЮНИСЕФ уточняют, что причиной нехватки вакцин под COVAX стала Индия: поставки оттуда по понятным причинам прекратились. Ожидается, что уже к концу мая дефицит составит примерно 140 млн доз.

«Предоставление <…> доступных избытков доз вакцин — минимальная, крайне важная, чрезвычайная временная мера, необходимая прямо сейчас», — подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, данные приводит Reuters.

Фор попросила у членов G7 предоставить «пятую часть» запасов: такой жест не создаст помех задачам внутренней вакцинации. По подсчётам аналитиков Airfinity, три месяца "дележа" позволят собрать примерно 153 млн доз.

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