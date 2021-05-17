EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дочь певца Данко попала в реанимацию в тяжёлом состоянии
В США создали робота с уникальной рукой-щёткой для волос
Greenpeace: Турция стала "крупнейшей в Европе свалкой пластиковых отходов"
"Угощу американцев пельменями": из Екатеринбурга уехала генконсул США
Минсельхоз прокомментировал ситуацию на рынке сахара
Сын Наташи Королёвой объяснил, почему вернулся в Россию из США
Почему мужчины "ходят налево" - версии самих виновников адюльтера
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
"Хабр Карьера": 90% россиян работают сверхурочно

Пора делиться: У G7 попросили "пятую часть" запасов вакцин

Мир

Новые данные касательно COVAX: возник дефицит вакцин. В связи с этим в ЮНИСЕФ попросили страны G7 предоставить «доступные избытки». 

Пора делиться: У G7 попросили "пятую часть" запасов вакцин

Напомним, что в рамках механизма COVAX реализуется следующая идея: необходимо обеспечить справедливый доступ к вакцинам в том числе для развивающихся стран. Благодаря этому в странах, которые по разным причинам не могут полноценно закупать вакцины, обеспечивается предотвращение острой фазы пандемии. Также эксперты, работающие в COVAX, занимаются вопросами производства и разработки вакцин.

Эксперты ЮНИСЕФ уточняют, что причиной нехватки вакцин под COVAX стала Индия: поставки оттуда по понятным причинам прекратились. Ожидается, что уже к концу мая дефицит составит примерно 140 млн доз.

«Предоставление <…> доступных избытков доз вакцин — минимальная, крайне важная, чрезвычайная временная мера, необходимая прямо сейчас», — подчеркнула исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, данные приводит Reuters. 

Фор попросила у членов G7 предоставить «пятую часть» запасов: такой жест не создаст помех задачам внутренней вакцинации. По подсчётам аналитиков Airfinity, три месяца "дележа" позволят собрать примерно 153 млн доз. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Скандал из-за вакцины разгорелся между Грузией и платформой COVAX
Автор: Константин Шапров
Последние материалы
"Угощу американцев пельменями": из Екатеринбурга уехала генконсул США
Минсельхоз прокомментировал ситуацию на рынке сахара
Не нужна нам ваша Олимпиада, заявляют 80% японцев
Лидер грузинской оппозиции отправился за консультацией на Украину
Сын Наташи Королёвой объяснил, почему вернулся в Россию из США
Почему мужчины "ходят налево" - версии самих виновников адюльтера
Блинкен планирует обсудить с Лавровым небезопасный "СП-2"
Дело "Башкирской содовой компании" связано с возможным рейдерским захватом в Казахстане
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
"Хабр Карьера": 90% россиян работают сверхурочно
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское гражданство экс-работнице Госдепартамента США Сюзанне Масси получить будет непросто.

Кремль ответил советнице Рейгана на просьбу о российском гражданстве
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
Новости Украины
На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России
Политика. Новости и аналитика
Советница Рейгана выпила водки и попросила у Путина российское гражданство
Интернет
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp
Соломон Соловьев Знак зодиака 17 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Путин пообещал ответить на проект "анти-Россия". Что он может предпринять? Любовь Степушова Игорь Буккер Король Англии измывался над портретом жены Игорь Буккер
Наука и техника
Способность свиней дышать через задний проход спасёт COVID-больных от смерти
Новости футбола
Известны четыре возможных соперника "Спартака" в Лиге чемпионов
Алексей Мухин: Дом профсоюзов Одессы будет в центре Нюрнберг-2
Мир. Новости мира
Алексей Мухин: Дом профсоюзов Одессы будет в центре Нюрнберг-2
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников