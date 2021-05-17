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Greenpeace: Турция стала "крупнейшей в Европе свалкой пластиковых отходов"

Мир » Европа

"Гринпис" сообщил, что около 40% — или 210 тысяч тонн — экспорта пластиковых отходов Великобритании было отправлено в Турцию в прошлом году.

Greenpeace: Турция стала "крупнейшей в Европе свалкой пластиковых отходов"

"Но вместо того чтобы быть переработанными, большая часть из них сбрасывалась по дорогам, в полях и водных путях. Мы обследовали 10 объектов по всей южной Турции и обнаружили пластиковые пакеты и упаковки из британских супермаркетов и розничных торговцев во всех из них. А упаковки для теста на антиген коронавируса, указывают на то, что отходам было меньше года", — написано в отчёте экологической организации.

Откуда в Турции британский мусор

Великобритания, являющаяся европейским лидером по количеству пластиковых отходов на человека, экспортирует их для утилизации в другие страны.

Самые большие объёмы отправляются с этой целью в Турцию, Малайзию и Польшу. 40% всего британского мусорного экспорта взяла на себя Анкара.

Нихан Темиз Атас, руководитель проектов по сохранению биоразнообразия из Greenpeace Mediterranean, базирующейся в Турции, сказал:

"Примерно 241 грузовик пластиковых отходов ежедневно прибывает в Турцию со всей Европы, и это ошеломляет нас. Насколько мы можем судить по имеющимся данным и полевым данным, мы по-прежнему остаемся крупнейшей в Европе свалкой пластиковых отходов".

Многие богатые страны отправляют свой мусор на переработку за границу, поскольку такой способ избавиться от них дешёв и отлично сокращает объёмы внутренних свалок.

Вот только желающие подзаработать на утилизации чужих отходов, как оказалось, не справляются со взятыми на себя обязательствами и превращают в помойки собственные территории.

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Мусор. Сжигать или закапывать?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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