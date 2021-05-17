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Не нужна нам ваша Олимпиада, заявляют 80% японцев

Мир

Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских игр в этом году. Таков результат очередного опроса общественного мнения, опубликованный сегодня, 17 мая.

Не нужна нам ваша Олимпиада, заявляют 80% японцев

Напомним, до Токийских игр осталось чуть меньше 10 недель.

Опрос был проведен после того, как Япония, которая борется сейчас уже с четвёртой волной коронавируса, в пятницу ввела новый пакет пандемических ограничений.

Результат опроса в цифрах

Опрос, проведенный в выходные дни газетой Asahi Shimbun daily, показал:

  • 43% респондентов хотят отмены Игр;
  • 40% — их дальнейшего переноса.

Проводившие опрос журналисты отмечают, что еще месяц назад:

  • на отмене Игр настаивали 35% японцев;
  • на переносе — 34%.

"Только 14% поддерживают проведение Игр этим летом по расписанию, по сравнению с 28% голосов в предыдущем опросе", — констатирует Asahi Shimbun daily.

Если Игры всё же состоятся, то;

  • 59% опрошенных сказали, что зрителей на трибунах быть не должно;
  • 33% — что количество болельщиков надо сократить;
  • 3% заявили, что трибуны надо заполнять "как до пандемии".

Олимпиада — тема №1 в японских СМИ

Об этом свидетельствует то, что в эти же дни (минувшие выходные) в Японии Kyodo News был проведён ещё один аналогичный опрос, в котором, правда, не было варианта "перенести на поздний срок".

По его результатам 59,7% респондентов поддержали отмену Олимпиады.

"Хотя организаторы Олимпиады заявляют, что жесткие антивирусные меры, включая регулярное тестирование спортсменов и запрет на зарубежных болельщиков, обеспечат безопасность Игр, опрос показал, что 87,7% респондентов опасаются, что приток спортсменов и сотрудников из-за рубежа может распространить вирус", — отмечает Kyodo.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Японии вспышка вируса была меньше, чем во многих других странах, и на данный момент погибло менее 11 500 человек.

Опрос Kyodo показал, что:

  • 85% респондентов считают развертывание вакцинации чересчур медленным;
  • 71,5% недовольны тем, как правительство справляется с пандемией.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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