Не нужна нам ваша Олимпиада, заявляют 80% японцев

Более 80% японцев выступают против проведения Олимпийских игр в этом году. Таков результат очередного опроса общественного мнения, опубликованный сегодня, 17 мая.

Напомним, до Токийских игр осталось чуть меньше 10 недель.

Опрос был проведен после того, как Япония, которая борется сейчас уже с четвёртой волной коронавируса, в пятницу ввела новый пакет пандемических ограничений.

Результат опроса в цифрах

Опрос, проведенный в выходные дни газетой Asahi Shimbun daily, показал:

43% респондентов хотят отмены Игр;

40% — их дальнейшего переноса.

Проводившие опрос журналисты отмечают, что еще месяц назад:

на отмене Игр настаивали 35% японцев;

на переносе — 34%.

"Только 14% поддерживают проведение Игр этим летом по расписанию, по сравнению с 28% голосов в предыдущем опросе", — констатирует Asahi Shimbun daily.

Если Игры всё же состоятся, то;

59% опрошенных сказали, что зрителей на трибунах быть не должно;

33% — что количество болельщиков надо сократить;

3% заявили, что трибуны надо заполнять "как до пандемии".

Олимпиада — тема №1 в японских СМИ

Об этом свидетельствует то, что в эти же дни (минувшие выходные) в Японии Kyodo News был проведён ещё один аналогичный опрос, в котором, правда, не было варианта "перенести на поздний срок".

По его результатам 59,7% респондентов поддержали отмену Олимпиады.

"Хотя организаторы Олимпиады заявляют, что жесткие антивирусные меры, включая регулярное тестирование спортсменов и запрет на зарубежных болельщиков, обеспечат безопасность Игр, опрос показал, что 87,7% респондентов опасаются, что приток спортсменов и сотрудников из-за рубежа может распространить вирус", — отмечает Kyodo.

ДЛЯ СПРАВКИ

В Японии вспышка вируса была меньше, чем во многих других странах, и на данный момент погибло менее 11 500 человек.

Опрос Kyodo показал, что:

85% респондентов считают развертывание вакцинации чересчур медленным;

71,5% недовольны тем, как правительство справляется с пандемией.

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