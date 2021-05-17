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"Чай со слоном" может стать огромным дефицитом

Мир

Урожай индийского чая может быть поставлен под угрозу из-за комбинированного эффекта пандемии коронавируса и засухи, опустошающей регионы его производства.

"Чай со слоном" может стать огромным дефицитом

Об этом сегодня сообщает Financial Times.

По официальным данным, на 90 чайных плантациях в штате Ассам, крупнейшем производителе индийского чая, расположенном на северо-востоке страны , зарегистрировано около 500 коронавирусных положительных результатов, хотя уровень заражения может быть выше. Ситуация усугубляется условиями жизни рабочих в населенных пунктах, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям.

"Рабочие работают и перемещаются большими группами, поэтому потенциал быстрого роста инфекций среди них очень тревожен", - сказал Дираджи Говара из Ассоциации студентов чайных племен Ассама.

Параллельно сообщалось о вспышке в штате Западная Бенгалия, откуда родом ценный черный чай Дарджилинг.

Тем временем власти пытаются предотвратить распространение вируса на оставшиеся 800 плантаций в Ассаме. Для этого они создали лагеря вакцинации для прививки работников, хотя эти центры испытывают трудности с введением инъекций в разгар кризиса в области здравоохранения на национальном уровне.

Погода губит урожай

Кроме коронавируса, негативно влияет на урожай чая в Индии погода.

Сильные засухи, обрушились на штат Ассам и другие территории к северо-востоку от Индии.

 "Вы можете положить руки на землю и собрать пыль. Обычно в это время года на этом месте бывает грязь", - сетует Назлана Ахмед, которая управляет плантацией недалеко от города Дибругарх (Ассам).

засуха, Индия
засуха, Индия

Сочетание этих факторов привело к росту цен на индийский чай. В результате в выигрыше оказались Китай, Кения и Шри-Ланка, которые увеличили экспорт своего чая во всем мире.

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Автор: Ольга Лебедева
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