Вторая неделя столкновений в Израиле началась с массированного обстрела Газы

Десятки взрывов были слышны сегодня ночью по всему сектору Газа. Это армия обороны Израиля провела очередной раунд "обширных атак на террористические объекты”.

Так началась вторая неделя вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАСОМ.

"Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе”, — написал ЦАХАЛ в твиттере 17 мая около 2 часов ночи на фоне сообщений о том, что израильские военные самолеты нацелились на десятки населенных пунктов по всему сектору Газа.

Были также сообщения о нескольких перехватах ракет ХАМАС над Израилем ранее в ночь на воскресенье, хотя и в гораздо меньшем масштабе, чем накануне.

Хотя непосредственных сообщений о новых жертвах не поступало, по данным СМИ,

число погибших в Газе достигло 192 человек, в том числе 58 детей и 34 женщины, а к воскресенью более 1200 получили ранения;

в Израиле 10 человек были убиты, в том числе двое детей, и более 500 ранены после недели ночных перестрелок.

Напомним, эскалация израильско-палестинского конфликта последовала за беспорядками в Иерусалиме, вызванных планами Израиля насильственно выселить несколько палестинских семей из района Восточного Иерусалима.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно клялся, что кампания авиаударов против ХАМАСА продлится "столько, сколько потребуется для восстановления спокойствия и спокойствия граждан Израиля”.

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