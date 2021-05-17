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Вторая неделя столкновений в Израиле началась с массированного обстрела Газы

Мир

Десятки взрывов были слышны сегодня ночью по всему сектору Газа. Это армия обороны Израиля провела очередной раунд "обширных атак на террористические объекты”.

Вторая неделя столкновений в Израиле началась с массированного обстрела Газы

Так началась вторая неделя вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАСОМ.

"Наши истребители в настоящее время наносят удары по террористическим целям в Газе”, — написал ЦАХАЛ в твиттере 17 мая около 2 часов ночи на фоне сообщений о том, что израильские военные самолеты нацелились на десятки населенных пунктов по всему сектору Газа.

Были также сообщения о нескольких перехватах ракет ХАМАС над Израилем ранее в ночь на воскресенье, хотя и в гораздо меньшем масштабе, чем накануне.

Хотя непосредственных сообщений о новых жертвах не поступало, по данным СМИ,

  • число погибших в Газе достигло 192 человек, в том числе 58 детей и 34 женщины, а к воскресенью более 1200 получили ранения;
  • в Израиле 10 человек были убиты, в том числе двое детей, и более 500 ранены после недели ночных перестрелок.

Напомним, эскалация израильско-палестинского конфликта последовала за беспорядками в Иерусалиме, вызванных планами Израиля насильственно выселить несколько палестинских семей из района Восточного Иерусалима.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно клялся, что кампания авиаударов против ХАМАСА продлится "столько, сколько потребуется для восстановления спокойствия и спокойствия граждан Израиля”.

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Дальше война? Израиль VS Палестина: кадры ракетного обстрела
Автор: Ольга Лебедева
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