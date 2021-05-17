Новая книга Ричарда Коэна "The History Makers" ("Создатели истории") — о знаменитых историках за последние 2500 лет запрещена к изданию в США.
Как сообщили в издательстве Random House, причина отклонения публикации — в книге "не было достаточно черных ученых".
"Книга была отменена несмотря на то, что Коэн, после высказанной ему претензии, написал дополнительные 18 тысяч слов о знаменитых черных историках, включая лидера аболиционистов рабства Фредерика Дугласа и педагога — интеллектуала Букера Т. Вашингтона, по просьбе издателя. Сейчас Коэн ищет нового издателя в США. Пока же известно, что "The History Makers" в июне выйдет в Великобритании", — пишет The Guardian.
Как уточняет издание, в книге автор рассказывает об учёных, внесших большой вклад в изучение истории: от римского Тацита и английского драматурга Уильяма Шекспира до француза Вольтера и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Помимо "недостаточного внимания к чернокожим людям" Роберта Коэна обвинили в излишнем европоцентризме.
В частности, профессор Чичестерского университета Хаким Ади заявил, что, после прочтения книги создаётся впечатление, "как будто Африка и афроамериканец были забыты", и назвал книгу "порочащей историю мира и черных людей, в частности."
Пользователи соцсетей назвали решение американских издателей
"ужасающей историей о том, что политкорректность сошла с ума".
А консервативный комментатор Пол Джозеф Уотсон написал в твиттере:
"Нет необходимости сжигать книги, когда вы можете просто гарантировать, что они никогда не будут опубликованы."
К слову, книгоиздатели в Соединённых Штатах всё чаще решают отменить книги, опасаясь вызвать споры или обиду.
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