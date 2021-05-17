"Политкорректность сошла с ума": в США запретили книгу Коэна об учёных-историках

Новая книга Ричарда Коэна "The History Makers" ("Создатели истории") — о знаменитых историках за последние 2500 лет запрещена к изданию в США.

Как сообщили в издательстве Random House, причина отклонения публикации — в книге "не было достаточно черных ученых".

"Книга была отменена несмотря на то, что Коэн, после высказанной ему претензии, написал дополнительные 18 тысяч слов о знаменитых черных историках, включая лидера аболиционистов рабства Фредерика Дугласа и педагога — интеллектуала Букера Т. Вашингтона, по просьбе издателя. Сейчас Коэн ищет нового издателя в США. Пока же известно, что "The History Makers" в июне выйдет в Великобритании", — пишет The Guardian.

Как уточняет издание, в книге автор рассказывает об учёных, внесших большой вклад в изучение истории: от римского Тацита и английского драматурга Уильяма Шекспира до француза Вольтера и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Помимо "недостаточного внимания к чернокожим людям" Роберта Коэна обвинили в излишнем европоцентризме.

В частности, профессор Чичестерского университета Хаким Ади заявил, что, после прочтения книги создаётся впечатление, "как будто Африка и афроамериканец были забыты", и назвал книгу "порочащей историю мира и черных людей, в частности."

Пользователи соцсетей назвали решение американских издателей

"ужасающей историей о том, что политкорректность сошла с ума".

А консервативный комментатор Пол Джозеф Уотсон написал в твиттере:

"Нет необходимости сжигать книги, когда вы можете просто гарантировать, что они никогда не будут опубликованы."

К слову, книгоиздатели в Соединённых Штатах всё чаще решают отменить книги, опасаясь вызвать споры или обиду.

В марте издательство Penguin Random House сняло с публикации шесть книг знаменитого детского писателя доктора Сьюза, заявив, что они содержат расовые стереотипы, которые "вредны и неправильны."

В январе издательство Simon & Schuster отменило книгу сенатора — республиканца Джоша Хоули о политической цензуре в стране — "Тирания больших технологий" — после того, как его обвинили в подстрекательстве к беспорядкам 6 января.

Совсем недавно сотрудники Simon & Schuster призвали компанию разорвать связи с авторами, которые ранее входили в состав администрации Трампа, и отменить сделку с бывшим вице-президентом Майком Пенсом.

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