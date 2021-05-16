Кейт Миддлтон раскрыла любимое лакомство принцессы Шарлотты

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон в ходе визита в начальную школу Энфилда рассказала, что больше всего любит есть их шестилетняя дочь Шарлотта.

По словам герцогини Кембриджской, любимая закуска их наследницы — оливки. Стоит отметить, что сама Кейт тоже любит эти плоды.

Миддлтон прививает своим детям любовь к правильному питанию. Иногда она даже готовит вместе с ними.

Сыновья и дочь герцогов Кембриджских также любят и простые блюда, такие как макароны с сыром.

Из овощей наследники королевской семьи предпочитают морковь. А маленький Луи любит есть свёклу, сообщает The Sun.

Также они обожают бобы.

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