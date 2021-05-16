На Украине объяснили, почему акция за Израиль проходит у посольства России

Бывший депутат Верховной Рады Украины Борислав Берёза рассказал, по какой причине акция в поддержку Израиля проходит в Киеве у посольства России. На импровизированном митинге находятся около 20 человек.

По словам Берёзы, ситуация в Израиле напоминает конфликт на Донбассе. Участники акции хотят, чтобы их действия не остались незамеченными, поэтому собрались у посольства РФ.

"Мы хотим, чтоб Израиль увидел, как мы поддерживаем его, и мы хотим, чтоб Израиль так же поддерживал Украину", — заявил Берёза в эфире телеканала "Украина 24".

Обострение ситуации в Израиле и Палестине произошло 10 мая. Палестинцы наносят ракетные удары по израильской территории, а израильтяне используют самолёты.

В Секторе Газа разрушены несколько зданий. Минздрав Палестины заявил о 202 погибших и более 6,5 тысяч пострадавших в результате ударов. Израиль сообщает о десяти жертвах конфликта.

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