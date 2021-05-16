Берлин поддержал Израиль в конфликте с Палестиной

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Израиль имеет право наносить удары по Сектору Газа и другим палестинским городам. По его мнению, таким образом израильтяне защищаются от "террора" со стороны ХАМАС.

"У Израиля есть право на самозащиту. Они защищают свой народ от ракетного террора, устроенного ХАМАС. Нужно остановить террор и вернуться к переговорам между Израилем и Палестиной", — приводит Bild слова Мааса.

За шесть дней обострения конфликта со стороны Палестины по территории Израиля были выпущены около 2,8 тыс. ракет. Погибли восемь мирных граждан и один военный.

Израиль наносит авиаудары, разрушая здания на территории Сектора Газа. По заявлению Тель-Авива, удары наносятся по инфраструктуре ХАМАС. Власти Палестины говорят о 145 погибших, среди которых 41 ребёнок.

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