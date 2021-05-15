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Киев "охотно" обменяет Медведчука на осуждённых в России украинцев

Мир » Бывший СССР » Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука могут обменять на осуждённых в России украинцев.

Киев "охотно" обменяет Медведчука на осуждённых в России украинцев

В эфире телеканала "Украина" Данилов, отвечая на соответствующий вопрос о возможности обмена Медведчука на "украинских патриотов, которых удерживают в российских тюрьмах, заявил, что это возможно, но решение будет принимать президент.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность то мы охотно это сделаем", — сказал секретарь СНБО.

Ранее Медведчука обвинили в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны, провели обыски у него дома. Политик считает обвинения властей политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева отправил его под домашний арест до 9 июля 2021 года.

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Автор: Анастасия Гостищева
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