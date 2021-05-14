Партия Порошенко потребовала от Зеленского съехать из госрезиденции

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко отреагировали на анонсированный Владимиром Зеленским аудит резиденций в заповедных землях Киевской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить, кто и на каких основаниях занимает земли и резиденции в элитных посёлках Конча-Заспа и Пуща-Водица, расположенных на заповедных землях Киевской области. По мнению действующего главы Украины, там обитают бывшие функционеры его предшественников — Януковича и Порошенко.

"Европейская Солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, жить как Голобородько*, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим", — откликнулась на инициативу действующего главы государства партия его предшественника Петра Порошенко.

В заявлении, опубликованном на сайте партии, посетовали на "большие проблемы с совестью" у Зеленского, который, будучи миллионером и имея недвижимость на Украине и за рубежом, "обеспечивает себе люксовое проживание в государственной резиденции, к тому же отремонтированной к его переезду за госсчёт".

В заключение Зеленскому напомнили китайскую пословицу: "Прежде чем кидаться камнями, проверь, не стеклянная ли у тебя крыша", и привели в пример Петра Порошенко, который "никогда не жил на государственной даче".

*Василий Голобородько — герой сериала "Слуга народа", роль которого исполнил Владимир Зеленский.

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