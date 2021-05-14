Госдеп США высказался о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном

Госдепартамент США высказал свою позицию по ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Конфликтная ситуация сложилась в Сюникской области.

"Мы пристально следим за ситуацией. Перемещение сил в этих районах является безответственным, а также неоправданно провокационным. Мы надеемся, что Азербайджан немедленно отведёт все свои силы и прекратит дальнейшие провокации", — заявила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

Ситуация в Сюникской области обострилась в среду, 12 мая, после того как ВС Азербайджана решили "уточнить границу" в этом районе. Власти Армении назвали действия азербайджанской стороны "спланированной провокацией" и заявили о посягательстве на территорию Армении, поскольку азербайджанские военные продвинулись вглубь от границы на 3,5 километра.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об оказании военной помощи в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

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