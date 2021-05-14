Жители ЦАР восторженно встретили российский фильм "Турист"

Жители Центральноафриканской Республики пришли на премьерный показ первого фильма совместного производства РФ и ЦАР.

Речь идет о картине "Турист", в которой отражен вклад российских инструкторов в преодоление кризиса, развернувшегося на территории африканской страны. Лента озвучена на русский, французский и санго. Это первая художественная работа, которую можно посмотреть на государственном языке Центральноафриканской Республики.

Главный герой — российский офицер с позывным "Турист", который отправился в ЦАР, чтобы обучать основам тактики местных сотрудников силовых структур. Однако на месте он попадает в гущу событий, вызванных активизацией преступных группировок, за которыми стоит экс-президент страны Франсуа Бозизе.

Создатели кинокартины подробно описали попытку госпереворота, предпринятую бывшим главой государства при поддержке конгломерата группировок "Коалиция патриотов за перемены" (CPC). Следует отметить, что российские инструкторы начали тренировки личного состава силовых ведомств ЦАР еще в 2018 году в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Москвой и Банги, одобренным Советом Безопасности ООН.

В конце 2020 года, на фоне активизации радикалов Россия направила в ЦАР еще 300 человек в дополнение к уже размещенным стране 235 инструкторам. Полученные от российских специалистов знания позволили национальной армии разгромить боевиков и вернуть территорию страны под контроль правительства.

Премьера фильма, в основу которого легли эти события, вызвала неподдельный интерес местного населения. Показ ленты стал центральным событием масштабного культурного мероприятия, прошедшего в Банги, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Помимо непосредственно демонстрации картины, состоялась встреча местной молодежи с исполнителями главных ролей Сергеем Воробьевым (Енисей), Георгием Болоньевым (Крот) и Александром Барановским (Лимон).

Вместе с ними мероприятие посетили президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. Также в столице ЦАР прошел межконфессиональный круглый стол "Мир Вашему Дому", посвященный диалогу между представителями различных религий, как основе взаимного уважения и дружбы.