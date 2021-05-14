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Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи в рамках ОДКБ

Мир » Бывший СССР » Армения

Азербайджанская сторона выполнила соглашение о выводе войск с территории Армении лишь частично, уточнил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Пашинян обратился к Путину с просьбой о военной помощи в рамках ОДКБ

В связи с ситуацией в граничащей с Азербайджаном Сюникской области Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об оказании помощи, в том числе военной, а рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Он пояснил, что не сделал этого вчера в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным только потому, что накануне получил от азербайджанской стороны на самом высоком уровне заверения о том, что в пятницу, 14 мая, войска будут выведены. Но сегодня этого не произошло.

"В связи с тем, что азербайджанские ВС согласно договорённости не покинули территорию Армении, сегодня я обратился к президенту Путину с запросом о помощи Армении, в том числе военной", — заявил Никол Пашинян на внеочередном заседании парламента.

Он подчеркнул, что "территория, на которую посягнули азербайджанские ВС, находится в зоне контроля ОДКБ". Пашинян также проинформировал, что в субботу, 15 мая, переговоры с азербайджанской стороной продолжатся, сообщает ТАСС.

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Армяне: Наш враг Путин, а не Азербайджан
Автор: Людмила Черткова
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