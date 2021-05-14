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Отказ от вакцинации в Таиланде стал уголовно наказуемым деянием

Мир » Азия » Южная Азия

Первой провинцией Таиланда, в которой ввели уголовное наказание за отказ от вакцинации против COVID-19, стал Бурирам. Соответствующий указ подписал губернатор.

Отказ от вакцинации в Таиланде стал уголовно наказуемым деянием

Документ, подписанный губернатором Бурирама Тхатчаконом Хаттхаттхаякуном, предписывает всем жителям провинции старше 18 лет пройти анкетирование, чтобы оценить риск заражения коронавирусной инфекцией. Заполненную анкету следует передать медицинским работникам до 31 мая.

"Лицам, которых по результатам анкетирования медработники сочтут подверженными риску заражения коронавирусной инфекцией, медработники имеют право предписать обязательную вакцинацию от COVID-19, после чего такие лица будут обязаны явиться на пункт вакцинации в день и час, назначенные медработником, и получить вакцину", — уточняется в указе губернатора.

За отказ от анкетирования предусмотрен штраф в 10 тысяч тайских бат (около 23 тысяч рублей) или до месяца тюрьмы. Отказ от вакцинации, предписанной медработниками, повлечёт за собой штраф в 20 тысяч тайских бат (около 46 тысяч рублей). "Отказников" также могут привлечь к ответственности по закону о борьбе с распространением опасных инфекционных заболеваний, который предусматривает до двух лет тюрьмы и штраф в 40 тысяч бат, сообщает РИА Новости.

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