Два украинских министра подали в отставку, третий на очереди

По данным источников, заявления об увольнении главы сразу двух ведомств написали "по настоятельной просьбе" из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

В пятницу, 14 мая, стало известно, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали в отставку. На пост главы Минэкономразвития Украины прочат нынешнего главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Издание "Страна.уа" указывает, что в последнее время Любченко сблизился с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Его также называют "человеком, близким к таможенному другу Зеленского Илье Павлюку". Кто может занять пост министра инфраструктуры, пока не сообщается.

Также со ссылкой на свои источники издание сообщает, что на следующей неделе, 17 мая, будет рассмотрен вопрос об отставке главы Минздрава Украины Максима Степанова. О его отставке говорится как об уже решённом вопросе.

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