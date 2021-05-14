Генпрокурор Чехии уходит в отставку из-за ссор с министром юстиции

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан объявил о своём желании уйти в отставку с 30 июня текущего года, сообщает Чешское ТВ.

По словам Земана, его вынудило подать в отставку давление со стороны министра юстиции Марии Бенешовой. Причём он отметил, что уходит не потому что кого-то боится, но не хочет тратить большую часть рабочего времени на ссоры, "в этом нет необходимости".

Ранее местные СМИ писали, что на отставке Земана, который возглавляет чешскую Генпрокуратуру с 2011 года, настаивает Бенешова. Ей якобы не понравилось заявление генпрокурора по "делу о Врбетице": 5 мая 2021 года он сказал, что уголовное дело о взрывах на оружейном складе придётся прикрыть, если не удастся допросить подозреваемых.

Напомним, Чехия считает, что к взрывам причастна Россия. Польские СМИ и вовсе утверждают, что это дело неутомимых "суперагентов" Александра Петрова и Руслана Боширова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.