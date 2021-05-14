Эрдоган заявил о "решительной поддержке" Иерусалима

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о поддержке Иерусалима в конфликте с Израилем. По его словам, она будет такой же решительной, как в случае с Азербайджаном и Карабахом.

"Мы опечалены и возмущены жестокостью террористического государства Израиль. Отношение Турции к этому вопросу принципиальное. С тем же энтузиазмом, с которым мы поддерживали борьбу Азербайджана за спасение Нагорного Карабаха и его оккупированных территорий вчера, мы решительно действуем сегодня в Иерусалиме, с таким же чувством против преследований в палестинских городах", — приводит KonHaber слова Эрдогана.

Президент Турции призвал мировое сообщество повлиять на ситуацию в Секторе Газа и Иерусалиме. По его мнению, каждое государство должно приложить все усилия для перемирия.

"Противодействие агрессии Израиля в палестинских городах и Иерусалиме — долг чести всего человечества. Важно, чтобы Совет Безопасности ООН в соответствии с резолюцией, принятой на Генеральной Ассамблее, быстро предпринял шаги, которые обеспечат мир и спокойствие в Иерусалиме. Турция готова оказать активную поддержку каждой инициативе, которая будет запущена в рамках ООН, взять на себя ответственность за мир", — заявил Эрдоган.

По мнению турецкого лидера, конфликт Палестины и Израиля может привести к плачевным последствиям для других стран. Эрдоган заявил, что сторонники Израиля поплатятся за его поддержку.

"Если мы немедленно не остановим агрессию, которую Израиль проявляет в Палестине и, в частности, в Иерусалиме, завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета. Мы приглашаем каждое государство, каждое учреждение действовать как можно скорее вне зависимости от вероисповедания. Те, кто являются сообщниками Израиля, молча или открыто поддерживая его, должны знать, что однажды очередь придёт за ними", — сказал Эрдоган.

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