Первого мая стартовал процесс полного вывода войск НАТО и США из Афганистана. После почти 20-летней войны представители Запада наконец уходят: ожидается, что последние военные покинут Афганистан 11 сентября 2021 года. Но как именно можно объяснить решение о выводе?
Такое решение и его причины прокомментировал для "Общественной службы новостей" заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.
Рыжак отметил, что Вашингтон будет ждать реакции Москвы. Это своеобразный метод проверки: выдержит Россия или нет?
"Это решение имеет под собой цель выяснить реакцию России. Что будет, если Россия не выдержит, промолчит и позволит реализовать доктрину относительно ползучего влияния США в Средней Азии, размещения там американских баз", — считает Рыжак.
Однако власти в республиках региона вряд ли пойдут на это, отметил эксперт. "Опыт" работы американцев, который ранее успели "оценить" в других странах, является лучшим уроком. После того, как в дела страны тем или иным образом "влезают" Штаты, результат сводится лишь к горю и несчастьям.
"Ничего хорошего не остаётся после их вмешательства, только горе и несчастья. Мы должны внимательно отслеживать развитие ситуации.
Потому что всё идёт к тому, чтобы и нас вовлечь в дальнейшие тяжёлые муки, которые связаны с этой многострадальной страной", — уверен Рыжак.
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