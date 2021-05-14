Тест на выдержку: почему войска США покидают Афганистан

Первого мая стартовал процесс полного вывода войск НАТО и США из Афганистана. После почти 20-летней войны представители Запада наконец уходят: ожидается, что последние военные покинут Афганистан 11 сентября 2021 года. Но как именно можно объяснить решение о выводе?

Такое решение и его причины прокомментировал для "Общественной службы новостей" заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.

В чём заключается план Вашингтона

Рыжак отметил, что Вашингтон будет ждать реакции Москвы. Это своеобразный метод проверки: выдержит Россия или нет?

"Это решение имеет под собой цель выяснить реакцию России. Что будет, если Россия не выдержит, промолчит и позволит реализовать доктрину относительно ползучего влияния США в Средней Азии, размещения там американских баз", — считает Рыжак.

Однако власти в республиках региона вряд ли пойдут на это, отметил эксперт. "Опыт" работы американцев, который ранее успели "оценить" в других странах, является лучшим уроком. После того, как в дела страны тем или иным образом "влезают" Штаты, результат сводится лишь к горю и несчастьям.

"Ничего хорошего не остаётся после их вмешательства, только горе и несчастья. Мы должны внимательно отслеживать развитие ситуации. Потому что всё идёт к тому, чтобы и нас вовлечь в дальнейшие тяжёлые муки, которые связаны с этой многострадальной страной", — уверен Рыжак.

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