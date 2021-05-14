Белоруссия ограничит законодательную функцию Лукашенко

В Белоруссии собираются запретить президенту страны издавать декреты, имеющие силу закона. Об этом сообщил глава Конституционного суда Пётр Миклашевич.

Кроме того, по его словам, чтобы полностью передать законодательную функцию парламенту, президенту также могут запретить издавать по своей инициативе или по предложению правительства временные декреты, обладающие силой закона, сообщает ТАСС.

Также Миклашевич сказал, что обсуждается запрет на совмещение должности депутата и члена правительства. Действующая в Белоруссии Конституция (часть третья статьи 92) позволяет депутатам Палаты представителей одновременно быть членом правительства.

О необходимости изменения Конституции заявил сам президент Белоруссии Александр Лукашенко, правда, только после того, как в стране случился политический кризис и несколько месяцев продолжались протесты.

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