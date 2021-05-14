Тень на плетень: эксперт о том, правда ли Сьюзан Райс - "теневой президент" США

Необычное заявление из США: Сьюзан Райс, занимающая пост главы Совета по внутренней политике, на самом деле исполняет обязанности "теневого президента" страны.

Сьюзан Райс

Заявление о "теневом президентстве" Райс прозвучало не от кого-нибудь, а от экс-главы американской Национальной разведки. Байден, сообщил Ричард Гренелл, откровенно слаб, а вице-президент вообще не понимает, что творится вокруг.

Насколько мощной политической фигурой является Райс? Обоснованы ли подобные высказывания? Журналисты "Правды.Ру" побеседовали с Константином Блохиным, политологом-американистом.

"Свадебный генерал": Байден "рулит" в стиле Брежнева?

"Я не думаю, что она какой-то теневой руководитель Соединённых Штатов. Но очевидно одно: Байден просто в силу состояния своего здоровья не может контролировать всех в Белом доме и все политические силы", — уверен Блохин.

Объективно, продолжает он, Байден не занимается управлением. И на текущий момент имеет смысл скорее говорить о значимой, если не главной роли вице-президента Камалы Харрис.

"Даже по иерархии власти вторым человеком является вице-президент. Я думаю, что здесь президентство Байдена будет сравнимо с президентством Джорджа Буша-младшего, когда вся власть как раз была сконцентрирована в руках властного вице-президента Дика Чейни", — приводит пример эксперт.

Кроме того, Харрис — человек весьма амбициозный, к тому же работала генпрокурором. Именно она, считает эксперт, управляет происходящими процессами. А Байдена можно сравнить с Брежневым.

Джо Байден

"Байден просто в силу своего здоровья, возраста не может сразу всеми вещами руководить. Он как бы такой "свадебный генерал", — уточняет Блохин.

Не вышла из тени: вице-президент всё-таки важнее

Заявление касательно "теневого президента" Сьюзан Райс, считает эксперт, прозвучало скорее всего в контексте политической конкуренции. Вне зависимости от того, кто сидит в кресле президента, эта конкуренция не утихает — причём в неё включаются самые разные ведомства.

Белый дом в Вашингтоне

"Постоянная борьба между теми же самыми американскими спецслужбами — ЦРУ, АНБ и так далее. Поэтому, я думаю, что это сказано именно в рамках такой логики", — рассказывает Блохин.

Конечно, Сьюзан Райс — и "ястреб", и волевой человек. Однако, если взглянуть на историю, то именно вице-президент выходит на "передний план" в подобных ситуациях.

"Например, при Никсоне: многие считали, что управляет Киссинджер. Он тогда занимал одновременно две должности — был и госсекретарём, и советником по национальной безопасности. Многие считали, что главный — он", — объясняет Блохин.

Поэтому в итоге Никсон пошёл на то, чтобы Киссинджера оставить только на одной должности, то есть на должности госсекретаря.

Кроме того: с момента становления Байдена прошло определённое время, не так давно оценивали его "первые 100 дней". И за этот срок Сьюзан Райс никак себя не показала. Так что и называть её "теневым президентом" особого смысла нет.

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