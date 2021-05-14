Канадский психолог объяснил, почему заполнил свой дом советскими картинами

Канадский психолог Джордан Питерсон когда-то украшал свой дом произведениями советского реализма, сообщает портал Newsweek.

"У меня было где-то 250 произведений советского реализма. Сейчас они уже там не висят, но долгие годы висели", — пояснил он.

По словам Питерсона, красота многих произведений искусства порой ускользает, так как люди зацикливаются на его посыле. По этой причине он украсил свой дом советскими картинами.

"Отчасти это из-за шока, что такое вообще продаётся. Когда я рос, мы ничего из Советского Союза не видели. То есть это было исключено напрочь", — назвал Питерсон еще одну причину.

"Портреты Ленина и Маркса — это чудо"

Питерсон признаётся, что был счастлив, когда ему удалось приобрести портреты Маркса и Ленина по смешным ценам.

"Я могу купить портрет Ленина и Маркса на самой свободной рыночной платформе за всю историю, притом почти за бесценок, как же я упущу такую возможность?" — добавил Питерсон.

Для него ценно было то, что все шедевры советской живописи были со сложным техническим исполнением.

Стоит отметить, что картин, посвящённых революции, было так много, что они висели даже в уборных. Таким образом Питерсон попытался сохранить память о том, о чём уже забыли другие.

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