Канадский психолог Джордан Питерсон когда-то украшал свой дом произведениями советского реализма, сообщает портал Newsweek.
"У меня было где-то 250 произведений советского реализма. Сейчас они уже там не висят, но долгие годы висели", — пояснил он.
По словам Питерсона, красота многих произведений искусства порой ускользает, так как люди зацикливаются на его посыле. По этой причине он украсил свой дом советскими картинами.
"Отчасти это из-за шока, что такое вообще продаётся. Когда я рос, мы ничего из Советского Союза не видели. То есть это было исключено напрочь", — назвал Питерсон еще одну причину.
Питерсон признаётся, что был счастлив, когда ему удалось приобрести портреты Маркса и Ленина по смешным ценам.
"Я могу купить портрет Ленина и Маркса на самой свободной рыночной платформе за всю историю, притом почти за бесценок, как же я упущу такую возможность?" — добавил Питерсон.
Для него ценно было то, что все шедевры советской живописи были со сложным техническим исполнением.
Стоит отметить, что картин, посвящённых революции, было так много, что они висели даже в уборных. Таким образом Питерсон попытался сохранить память о том, о чём уже забыли другие.
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