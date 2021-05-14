ХАМАС заявил об ударе по химзаводу на территории Израиля

Боевое крыло ХАМАС сообщает об ударе по химзаводу на границе Израиля и Сектора Газа. "Бригады Аль-Кассам" не уточняют, каким способом был нанесен удар.

Ситуация на границе палестинского анклава обострилась 10 мая. ХАМАС наносит удары по территории Израиля ракетами, которые перехватывает система "Железный купол". Небольшое количество снарядов прорывается сквозь оборону и наносит разрушения. На данный момент известно как минимум о 7 погибших и 200 раненых израильтянах.

Израиль в ответ наносит удары с воздуха. В Секторе Газа разрушены несколько высотных зданий. Минздрав Палестины заявляет о 115 погибших и более 600 пострадавших.

Армия обороны Израиля подготовила план наземного вторжения в Сектор Газа, к границе стягиваются дополнительные силы. Сообщалось о работе танков с израильской территории. Ожидается, что в палестинский анклав войска могут зайти 14-15 мая.

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