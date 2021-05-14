Королевским особам сложно жить, не привлекая внимания к своей персоне, признался принц Гарри актёру Дэксу Шеппарду в его подкасте. Поэтому первое свидание Меган Маркл он назначил в супермаркете.
Молодые люди делали вид, что не знакомы друг с другом, обмениваясь при этом сообщениями. Это помогло им остаться незамеченными для представителей СМИ и прочих папарацци.
Жизнь пары резко изменилась после переезда в США. Принц Гарри и Меган Маркл популярны во всём мире, но в Америке за ними нет такой активной слежки, как в Британии.
Например, у себя дома Гарри не смог бы просто покататься на велосипеде с сыном, а в США это можно себе позволить без проблем.
Напомним, что супруги переехали в Соединённые Штаты после того, как решили отказаться от королевских обязанностей.
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