Первое свидание принц Гарри и Меган Маркл устроили в супермаркете

Королевским особам сложно жить, не привлекая внимания к своей персоне, признался принц Гарри актёру Дэксу Шеппарду в его подкасте. Поэтому первое свидание Меган Маркл он назначил в супермаркете.

Молодые люди делали вид, что не знакомы друг с другом, обмениваясь при этом сообщениями. Это помогло им остаться незамеченными для представителей СМИ и прочих папарацци.

Переезд в США

Жизнь пары резко изменилась после переезда в США. Принц Гарри и Меган Маркл популярны во всём мире, но в Америке за ними нет такой активной слежки, как в Британии.

Например, у себя дома Гарри не смог бы просто покататься на велосипеде с сыном, а в США это можно себе позволить без проблем.

Напомним, что супруги переехали в Соединённые Штаты после того, как решили отказаться от королевских обязанностей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.