Ермак объяснил иностранным послам, как идут переговоры по Донбассу

Новости касательно переговорных процессов по Донбассу: они, по словам главы офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, перешли в стадию "затяжной стагнации". При этом продолжаются обстрелы, в результате которых получают ранения и гибнут украинские военные.

Ермак высказался по ситуации с переговорами в рамках встречи с послами G7, Швеции и ЕС. Данные о встрече приведены на сайте президента Украины: представитель страны рассказал, что процесс урегулирования пошёл бы продуктивнее, если бы к нему привлекли "экспертов" по части военных, политических и юридических аспектов.

"…мы считаем, что проведение очередного саммита в нормандском формате дало бы очень серьёзный толчок процессу мирного урегулирования. Поэтому я просил бы рассмотреть возможность совместного обращения G7 к РФ с призывом поддержать проведение этого саммита", — уточнил Ермак.

"Каждый день продолжаются обстрелы позиций Вооружённых сил Украины на линии разграничения. К сожалению, продолжают гибнуть и получать ранения украинские военнослужащие. В последнее время участились случаи применения тяжёлой артиллерии", — также заявил Ермак.

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