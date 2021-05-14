Токио и Вашингтон хотят "повысить" статус Пекина ради экологии и климата

Интересная ситуация сложилась вокруг Китая и борьбы за экологию. Пока в Пекине настаивают на том, чтобы оставаться в статусе развивающейся страны, другие мировые "игроки" задумались о его "повышении".

История с самого начала: существует достаточно много документов, касающихся проблем мирового климата и экологии. Китай в них фигурирует как развивающаяся страна — и неспроста. Дело в том, что такой статус существенно снижает обязательства по сокращению выбросов и прочим экологическим задачам.

В Пекине уверены: всё честно, потому что промышленное развитие страны стартовало существенно позже, чем, например, в странах Западной Европы. Но, как пишет издание Nikkei, таким подходом довольны не все: японские и американские власти готовы к тому, чтобы добиваться "повышения" Китая до промышленно развитого государства. Китай, посчитали они, выбрасывает примерно 28% всего объёма углекислоты.

По задумке Токио и Вашингтона, "повышение" заставит Пекин существенно нарастить расходы на экологию. Обсудить вопрос хотят в ходе:

саммита Группы семи (участвуют Великобритания, Италия, Канада, США, Франция, ФРГ и Япония), планируется в июне;

26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), планируется в ноябре.

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