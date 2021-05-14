Новости из Вашингтона: американское руководство готово задействовать даже ядерный потенциал — лишь бы "сдержать угрозу" Северной Кореи. Данные об этом стали известны благодаря заявлению, распространенному Пентагоном.
В документе приводится совместное заявление экспертов военных ведомств США и Южной Кореи.
"Стороны поделились оценками недавних ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР, и договорились о тесной координации в отслеживании ситуации.
США подтвердили готовность задействовать расширенное сдерживание, используя весь потенциал, включая ядерный, обычных вооружений и в сфере противоракетной обороны", — указано в документе.
Сеул также отметил, что готов наращивать потенциал
"… для укрепления готовности союза [с США] в деле реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР".
Напомним, что ранее в Белом доме заявили: касательно КНДР Штаты придумали некий "новый подход", в котором не нашлось места ни "сделкам", ни "стратегическому терпению". По сути, администрация Байдена выбрала курс сдерживания и не будет делать ставку на прямой диалог с Пхеньяном.
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