США заявили, что готовы сдерживать КНДР "всем потенциалом"

Новости из Вашингтона: американское руководство готово задействовать даже ядерный потенциал — лишь бы "сдержать угрозу" Северной Кореи. Данные об этом стали известны благодаря заявлению, распространенному Пентагоном.

В документе приводится совместное заявление экспертов военных ведомств США и Южной Кореи.

"Стороны поделились оценками недавних ядерных и ракетных угроз, исходящих от КНДР, и договорились о тесной координации в отслеживании ситуации. США подтвердили готовность задействовать расширенное сдерживание, используя весь потенциал, включая ядерный, обычных вооружений и в сфере противоракетной обороны", — указано в документе.

Сеул также отметил, что готов наращивать потенциал

"… для укрепления готовности союза [с США] в деле реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР".

Напомним, что ранее в Белом доме заявили: касательно КНДР Штаты придумали некий "новый подход", в котором не нашлось места ни "сделкам", ни "стратегическому терпению". По сути, администрация Байдена выбрала курс сдерживания и не будет делать ставку на прямой диалог с Пхеньяном.

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