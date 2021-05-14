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Евродепутат: Израиль - монстр, от которого мир должен защитить палестинцев

Мир

Глава делегации Европарламента по отношениям Евросоюза с Палестиной Мануэль Пинеда считает, что США используют свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы предотвратить любые санкции против Израиля.

Евродепутат: Израиль - монстр, от которого мир должен защитить палестинцев

Об этом политик заявил в интервью RT.

"То, что израильская армия делает, — это неизбирательные бомбардировки гражданского населения Газы, которое заперто на небольшой полосе земли, не имеющей выхода ни через границу, ни по морю", - объясняет Пинеда.

Евродепутат утверждает, что происходящее в Израиле - не операция против террористических элементов или вооруженного сопротивления, поскольку среди жертв есть женщины, дети и журналисты. 

"Это не оружейные склады, это не террористы, это гражданское население, которое страдает, - утверждает он. - Израиль наносит авиаудары по Сектору Газа, которые, как русская рулетка, убивают без разбора всех, кто коснется, умирает".

Испанский депутат Европарламента напомнил, что президент США Джо Байден заявил, что будет поддерживать Израиль при любых обстоятельствах, как это уже делали его предшественники Дональд Трамп и Барак Обама, подчеркнув тем самым, что их союз непоколебим.

"США должны делать наоборот. Палестина не имеет потенциала, чтобы справится с этим монстром (Израилем – прим.ред). Ей нужна поддержка международного сообщества и признание им справедливости её требований - признать палестинское государство в его границах».

Напомним, что эскалация напряженности между израильтянами и палестинцами достигла своего апогея после нескольких недель растущей враждебности. 

  • В настоящее время число палестинцев, убитых в ходе авиаударов, совершенных Израилем с понедельника по Сектору Газа, составляет 103 человека, в том числе 27 детей и 11 женщин, ранены 580 человек.

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