Принц Гарри: жизнь во дворце - смесь между шоу Трумэна и пребыванием в зоопарке

36-летний принц Гарри в очередной раз "публично обнажил" дворцовые тайны.

На этот раз он пожаловался на методы воспитания своего отца, принца Чарльза, в интервью Дэксу Шепарду в программе "Эксперт по креслу".

По словам герцога Сассекского, он очень страдал в детстве от "жесткости" отца. При этом он предположил, что Чарльз, будучи ребёнком "страдал из-за своего воспитания королевой и принцем Филиппом, и обращался со своим сыном так, как с ним обращались".

Герцог Гарри признался, что хотел уйти из семьи ещё в 20 лет из-за того, "что они сделали с мамой" (принцессой Дианой -прим.ред).

"Наш с Меган переезд в Лос-Анджелес — это бегство от большой генетической боли и страданий, попытка не перенести их на своих детей", — заявил уже бывший член британской королевской семьи, жизнь которой он теперь называет "смесью между Шоу Трумэна и пребыванием в зоопарке".

Ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус пока это выступление не комментировали.

Однако, источник Daily Mail, сообщил, что "они разочарованы тем, что герцог продолжает публично говорить о глубоко личных семейных отношениях. Сассекские похоже, таким образом делают карьеру".

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