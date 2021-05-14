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"Венчавший на президентство" Байдена священник лишился работы из-за пьянства

Мир

Отец Кевин О'Брайен, который произнес проповедь на инаугурации Джо Байдена, подал в отставку с поста президента Университета Санта-Клары из-за обвинений в недостойном поведении, вызванном пьяными обедами с аспирантами.

 

Университет Санта-Клара, который позиционирует себя как “Иезуитский университет в Силиконовой долине”, объявил, что ее попечительский совет принял отставку О'Брайена. Он был президентом учебного заведения с июля 2019 года.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

О'Брайен председательствовал на инаугурационной мессе в соборе Святого Апостола Матфея, одной из самых известных католических церквей в Вашингтоне, в январе перед инаугурацией Байдена, который является вторым католическим президентом страны.

О'Брайен также ранее председательствовал на церемонии инаугурации Байдена в качестве вице-президента.

По данным университета, священник знает семью Байдена уже около 15 лет. О'Брайен тогда служил в Джорджтаунском университете, еще одном иезуитском колледже. С тех пор их с 47-ым президентом США связывали приятельские отношения.

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Байдену запускают импичмент в день инаугурации, вслед за Трампом
Автор: Ольга Лебедева
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