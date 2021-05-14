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Бундестаг: 70% немцев живут в бедности и у них нет шансов вырваться

Мир » Европа » Евросоюз

Семьи с низкими доходами в Германии имеют все меньше шансов выбраться из нищеты.

Бундестаг: 70% немцев живут в бедности и у них нет шансов вырваться

Такой вывод следует из опубликованного правительством страны доклада о бедности и богатстве, который критики Берлина уже назвали "свидетельством неравенства".

"Долгосрочная тенденция бедности укрепляется в Германии в последние десятилетия, — написано в документе, подготовленном министерством труда и социальных вопросов страны. — Вероятность того, что тот, кто в настоящее время живет в бедности, все еще будет беден через пять лет, увеличилась с 40 до 70 процентов с конца 1980-х годов. <…>

Между тем, самые богатые люди — 10% немецкого общества — владеют почти 64% совокупных чистых активов страны — даже больше, чем предполагалось ранее. Разрыв между богатыми и бедными продолжает расти".

ДЛЯ СПРАВКИ

Правительство Германии каждые четыре года готовит обширный доклад о богатстве и бедности, в котором дается обзор социальной ситуации.

Цитируемый документ должен был быть выпущен в 2020 году, но его отложили, чтобы включить анализ последствий пандемии Covid-19.

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Автор: Ольга Лебедева
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