Киевский суд избрал меру пресечения Виктору Медведчуку

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Медведчука до 10 июля с возможностью внесения залога в размере почти 11 миллионов долларов. С другой стороны, депутаты Верховной рады от "ОПЗЖ" выразили готовность взять лидера партии под личное поручительство. Но суд избрал третий вариант — домашний арест.

Круглосуточный домашний арест Виктора Медведчука продлится до 9 июля включительно. Суд обязал политика носить электронный браслет, фиксирующий его местонахождение, и сдать заграничный паспорт. Также Медведчук обязан воздерживаться от контактов со свидетелями по делу и являться по первому требованию в суд и к следователю, сообщает агентство УНН.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что лидер украинской партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его соратник по партии Тарас Козак обвиняются в государственной измене. Им вменяются как минимум три эпизода — передача секретных данных о расположении скрытого военного подразделения вооружённых сил Украины, вербовка украинцев для распространения пророссийской пропаганды и передача России данных о полезных ископаемых в Крыму (речь идёт о месторождении "Глубокая" на Крымском шельфе).

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