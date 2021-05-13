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Прокурор попросил для Медведчука два месяца ареста и залог в 300 млн

Мир » Бывший СССР » Украина

Прокурор по делу украинского политика Виктора Медведчука завершил выступление в суде, который избирает меру пресечения обвиняемому. Ранее главе партии "ОПЗЖ" вручили подозрение по статье о госизмене.

Прокурор попросил для Медведчука два месяца ареста и залог в 300 млн

Во время заседания прокурор заявил, что следствие имеет достаточные основания для вручения подозрения. Вместе с тем, ещё не завершены все следственные действия.

По словам обвинения, Медведчук имеет достаточно средств, чтобы скрыться от следствия или оказывать давление на него. Прокурор попросил суд взять депутата Рады под стражу до 10 июля 2021 года.

Также обвинение назвало сумму возможного залога — 300 млн 930 гривен (свыше 800 млн рублей). В случае назначения и выплаты залога прокурор попросил суд обязать Медведчука не выезжать за пределы Киевской области, сдать загранпаспорт и надеть электронный браслет.

Ранее Медведчук заявил, что у него нет возможности заплатить большую сумму залога. Также депутат отметил, что не собирается покидать Украину, несмотря на открытое дело.

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Новости Украины: Медведчук, которого сутки разыскивали, объявился для вручения подозрения
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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