Зеленский разрешил ограничивать импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий ограничивать импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.

Согласно подписанному президенту закону, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, получила право прекратить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии до конца текущего года.

Ранее украинское Минэнерго заявило, что выступает против импорта электричества из России и Белоруссии, но вынуждено это делать из-за угрозы веерных отключений в прошлый отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что уже с 1 июля 2021 года цены на электричество для украинцев вырастут почти в два раза. Не исключено, что это связано с возможным будущим отказом от импорта электроэнергии из России. Предполагается, что цены на киловатт электричества вырастут с 1,68 гривны до 3 гривен.

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