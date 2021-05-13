Британский журналист по ошибке объявил о смерти Елизаветы II

9 апреля этого года в Лондоне скончался супруг королевы Елизаветы II. Эту трагедию до сих пор активно обсуждают в британских СМИ. Герцог Эдинбургский был очень уважаемым человеком среди своих соотечественников.

Недавно британцы были шокированы, когда в эфире телеканала ITV прозвучала новость о смерти королевы Елизаветы II. Ошибку допустил журналист Аластер Кэмпбелл во время одного из утренних включений, сообщает "СтарХит”.

"Мы много говорили о принце Филиппе после смерти королевы”, — заявил он.

Кэмпбелл сразу понял свою оплошность, но произнесённые им фразы уже распространились по всей стране, а пользователи соцсетей начали активно обсуждать фейковую смерть королевы.

К счастью, на сегодня Елизавета II находится в здравии и хорошо себя чувствует.

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