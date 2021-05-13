Израиль применил танки против палестинцев в Секторе Газа

Армия обороны Израиля применила боевые танки Merkava на границе с Сектором Газа. За последний час поражены как минимум три позиции ПТУР на палестинской территории.

Днём 13 мая на территории Израиля снова работают сирены — ХАМАС продолжает обстрелы ракетами. В небе видна работа средств ПРО Израиля.

Ранее сообщалось, что к границе с Сектором Газа были переброшены дополнительные войска Израиля. Там находится подразделения пехоты, спецназ и седьмая бронетанковая бригада.

ЦАХАЛ должен 13 мая определить направление для вторжение на палестинскую территорию и передать решение политическому руководству. Начнётся ли полномасштабная наземная операция в Секторе Газа, зависит от политического руководства, сообщает The Times of Israel.

На данный момент работа танков ведётся с территории Израиля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.