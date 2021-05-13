Принц Гарри и Меган Маркл решили назвать дочь в честь принца Филиппа

Принц Гарри и Меган Маркл ждут прибавления. Возможно, что герцоги Сассекские назовут новорождённую дочь Филиппой, в честь недавно умершего деда принца Гарри, сообщает Daily Mail.

Герцог Эдинбургский играл важную роль в жизни принца, отмечает издание.

Не исключено, что дочь Меган и Гарри нарекут именем, позаимствованным у другого близкого члена семьи. По прогнозам букмекеров, девочку могут назвать Дианой (в честь погибшей матери принца) или Елизаветой (в честь бабушки-королевы).

Также есть шанс, что будущая наследница будет носить имя Александра, Аллегра, Грейс, Эмма, Роза, Алиса или Виктория.

Стоит отметить, что когда герцоги Сассекские ждали сына, букмекеры тоже выдвигали свои версии имён. И тогда среди их вариантов не было имени Арчи.

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