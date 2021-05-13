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Дефицит бюджета США достиг рекордных $1,9 трлн

Мир » Северная Америка » США и Канада

Дефицит государственного бюджета США с начала финансового года увеличился на 30,4% и составил рекордные $1,93 трлн, свидетельствуют данные американского Министерства финансов.

Дефицит бюджета США достиг рекордных ,9 трлн

Рост дефицита бюджета объясняется увеличением расходов на 22,5%, до $4,08 трлн. В то же время доходы бюджета выросли всего на 16,1%, до $2,14 трлн.

Впрочем, ситуация начинает улучшаться. Так, по итогам апреля 2021 года дефицит бюджета снизился до $225,58 млрд против $738,02 млрд годом ранее. Хотя частично такое улучшение обусловлено переносом времени выплаты налогов. В итоге доходы выросли на 82%, до $439,19 млрд ($241,86 млрд в апреле 2020 года). Расходы сократились на 32%, до $664,77 млрд ($979,89 млрд).

Напомним, предыдущий финансовый год закончился для бюджета США рекордным дефицитом со времён Второй мировой войны. Он составил $3,13 трлн или 15,2% ВВП. Во время предыдущего кризиса в 2009 году дефицит бюджета составлял $1,41 трлн или 9,8% ВВП.

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Автор: Анастасия Гостищева
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