Новости из Польши: в стране нашли достаточно солидные средства (более 13 млн евро) на создание HTGR.
HTGR, или испытательный высокотемпературный газовый реактор, значительно поможет в исследованиях "топлива будущего". Построят новинку в Сверке, соответствующее соглашение было подписано 12 мая.
"Соглашение предусматривает создание в Национальном центре ядерных исследований в Сверке реактора, который впоследствии позволит производить в Польше топливо будущего, то есть водород.
Кроме того, он поможет заботиться об окружающей среде и климате на самом высоком уровне", — приводят на Polskie Radio слова министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека.
В польских злотых сумма, выделяемая на проект, составит примерно 60 млн. Технология HTGR известна достаточно давно (с конца 1960-х), непрерывно развивается и совершенствуется.
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