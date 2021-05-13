Новости из Польши: в стране нашли достаточно солидные средства (более 13 млн евро) на создание HTGR.

HTGR, или испытательный высокотемпературный газовый реактор, значительно поможет в исследованиях "топлива будущего". Построят новинку в Сверке, соответствующее соглашение было подписано 12 мая.

"Соглашение предусматривает создание в Национальном центре ядерных исследований в Сверке реактора, который впоследствии позволит производить в Польше топливо будущего, то есть водород.

Кроме того, он поможет заботиться об окружающей среде и климате на самом высоком уровне", — приводят на Polskie Radio слова министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека.