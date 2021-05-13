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Оружие, техника, внешняя поддержка: министр Чада о силах оппозиции

Мир

Продолжает оставаться напряжённой ситуация в Чаде: напомним, что в апреле скончался президент страны Идрис Деби, после чего военные сформировали переходный совет (понравившийся далеко не всем).

Оружие, техника, внешняя поддержка: министр Чада о силах оппозиции

Обстановку в стране на текущий момент осветил для РИА "Новости" министр по делам национального примирения и диалога Чада Аш-Шейх Ибн Умар. Он сообщил, что представители вооружённой оппозиции страны (в частности, движения FACT) опираются на внешнюю поддержку, благодаря которой они получили огромное количество различного оружия.

"[Группировка FACT] была сформирована за границей при огромной и неизвестной внешней поддержке. У них большое количество техники и оружия, которое используется впервые на поле боя. Также они обладают большим опытом в использовании этих видов вооружений", — отметил Аш-Шейх Ибн Умар.

Диалог между текущим переходным советом и оппозицией наладить пока не удаётся, и проблема заключается "в обеих сторонах". Кроме того, отметил Аш-Шейх Ибн Умар,

"…армия на ментальном уровне не согласна вести диалог с повстанцами".

"Но моё личное мнение таково, что, когда вся пыль осядет, проблема этой группировки должна быть решена по-другому, потому что они в основе своей чадцы, даже если они и придерживаются негативного подхода", — резюмировал он.

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Автор: Константин Шапров
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