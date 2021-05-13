В Японии - уже 39 смертей после прививки Pfizer. Что говорит Минздрав?

В издании Yomiuri сообщают: после получения прививки вакциной Pfizer в стране скончались не менее 39 человек. Однако в Минздраве уверены — вакцина качественная.

Уточняется, что точной связи между прививками вакциной Pfizer и смертями не найдено. Известно, что скончались как совсем молодые (от 20 лет), так и совсем старые (до 90 лет) японцы. Кроме того, примерно у 107 получивших прививку были выявлены сильные реакции аллергического плана, которые удалось снять благодаря медикаментам.

Все указанные инциденты (как и наличие таковых в принципе) не дают поводов для беспокойства, связанных с качеством вакцины, уверены в Минздраве страны.

"…группа экспертов Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения <…> пришла к выводу, что в настоящее время серьёзных опасений по поводу вакцинации нет, — пишут в Yomiuri.

Напомним, что в Японии пока применяют только разработку от Pfizer: согласно свежим исследованиям, она помогает и от британского, и от индийского "вариантов" коронавируса.

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