В ЛНР полностью готовы давать отпор врагам: в частности, на страже спокойствия непризнанной республики стоит народная милиция. Подробности о ней предоставил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник описал возможности народной милиции для СМИ, подчеркнув, что благодаря должному уровню подготовки и оснащения она вполне способна дать отпор силовикам украинской стороны. По сути, милиция ЛНР на текущий момент готова к выполнению самых разных задач.

"На сегодняшний день наша Народная милиция — это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены.

Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен", — рассказал Пасечник.