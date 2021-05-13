В ЛНР полностью готовы давать отпор врагам: в частности, на страже спокойствия непризнанной республики стоит народная милиция. Подробности о ней предоставил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник описал возможности народной милиции для СМИ, подчеркнув, что благодаря должному уровню подготовки и оснащения она вполне способна дать отпор силовикам украинской стороны. По сути, милиция ЛНР на текущий момент готова к выполнению самых разных задач.
"На сегодняшний день наша Народная милиция — это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены.
Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен", — рассказал Пасечник.
На линии соприкосновения, добавил он, сохраняется напряжённая обстановка, идут обстрелы территорий ЛНР.
"Но сказать, что эскалация в военном отношении ещё более и более накаляется, наверное, будет не очень правильно", — дополнил он.
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