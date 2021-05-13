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Оливер Стоун обвинил США в ведении войны против России

Мир

Известный американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что Вашингтону необходимо "прекратить свою войну против России" и перестать стремиться быть единственной силой, контролирующей мир.

Оливер Стоун обвинил США в ведении войны против России

"Долгое время была кампания, война против России. Это началось снова в Америке примерно в 2006–2007 годах, когда президент Путин выступил с речью в Мюнхене", — заявил обладатель трех премий "Оскар" в онлайн-интервью The Washington Post.

Напомним, что российский президент 10 февраля 2007 года выступая во время Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул, что однополярный мир не только неприемлем, но и вообще невозможен, и решительно осудил усилия США навязывать свои интересы другим странам во всех сферах.

По словам Стоуна, нет оснований считать Москву агрессором, в то время как страны НАТО проявляют враждебность на международной арене.

"Нет никаких доказательств агрессивности России. Агрессивность действительно исходит от сил НАТО, которые окружили Россию и которые, кстати, также окружают Китай. Это большая политическая точка, огромная, очень важная", — отметил режиссер.

В этом смысле нынешний курс американской внешней политики неприемлем, считает Стоун. Поэтому режиссер призвал американское правительство улучшить отношения с Россией, Китаем и Ираном.

"Мы должны изменить нашу точку зрения, потому что мы стремимся оставаться единственной державой в мире, которая контролирует мир. Мы не можем продолжать этот путь — это суицидальный путь", — подчеркнул режиссер.

При этом Стоун убежден, что многие граждане США разделяют его точку зрения, но никогда "не позволяли себе выражать себя политически".

"Люди, которые говорят такие вещи, никогда не выигрывают выборы, потому что их высмеивают или маргинализируют в прессе", — посетовал Стоун.

К слову, многие считают, что именно после знаменитой речи Путина в Мюнхене начался раскол между Россией и Западом. Вот,что об этом тогда, в 2010 году, писала "Правда.Ру":

Раскол Европы будет на совести США

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Оливер Стоун раскрыл семейные тайны Президента России
Автор: Ольга Лебедева
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