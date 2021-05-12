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Украинский экс-министр финансов предрёк стране коллапс

Мир » Бывший СССР » Украина

Действия нынешнего руководства Украины в ближайшие несколько лет приведут страну к коллапсу и создадут проблемы будущим поколениям, заявил экс-глава Минфина.

Украинский экс-министр финансов предрёк стране коллапс

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский оценил финансовую политику нынешних властей республики. По его мнению, власти неоправданно наращивают долговую нагрузку, создавая пирамиду, которая однажды рухнет. И тогда Украину ждёт "аргентинский сценарий": паралич финансовой системы, коллапс коммунальных служб, и, следовательно, перебои с электричеством и водоснабжением, массовые протесты и на их фоне — мародёрство. В пример экс-министр привёл строительство украинских дорог.

"Укравтодор" ничего не зарабатывает на дорогах, только тратит. Итак, долги ложатся на Дорожный фонд", — отметил Уманский.

При этом государство берёт займы под высокие проценты, которые необходимо возвращать. Для погашения старых долгов берутся новые займы, таким образом и создаётся долговая пирамида.

"Однажды возможность гасить старые долги с процентами за счет новых иссякнет. И тогда пирамида, как мыльный пузырь, лопнет. Мы уже понимаем, что долговая пирамида правительства может разрушиться, и это кончится коллапсом всей страны. Надо прекратить накопление долга, если мы не хотим вернуться к первобытнообщинному строю", — цитирует Уманского РИА Новости.

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"Украина обречена на катастрофу"
Автор: Людмила Черткова
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